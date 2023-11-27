Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında ağırladığı VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
Sarı lacivertliler, Can Keleş'in golüyle 1-0 geriye düştüğü maçta yıldız oyuncusu Dusan Tadic'in golleriyle galibiyete ulaştı. Fenerbahçe, bu sonuçla iki maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Süper Lig'de geride kalan 13 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 34 puan toplayan Fenerbahçe, averaj üstünlüğüyle Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.
Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla tırmanışa geçen VavaCars Fatih Karagümrük'ün dört maçlık yenilmezlik serisi bu maçla sona erdi. Konuk ekipte sarı kart görerek cezalı dırıma düşen Levent Mercan, İstanbulspor maçında forma giyemecek.
Öte yandan VavaCars Fatih Karagümrük'te Nazım Sangare ve Serdar Dursun, 77. dakikada oyuna girerek eski takımına karşı forma giydi.
Bu sezonki beşinci yenilgisi alan VavaCars Fatih Karagümrük, 14 puanda kaldı.