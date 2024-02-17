Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetti.
Sağnak altında oynanan maçta, Rizespor 27. dakikada Minchev'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe 48. dakikada Serdar Dursun ile eşitliği sağladı. 1-1.
Fenerbahçe, 65. dakikada Dzeko'nun attığı golle 2-1 öne geçti. 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı golle Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, geriye düştüğü maçı kazanarak şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet elde etti.
Fenerbahçe Rize'de geriden gelerek kazandı
Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetti.
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