Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetti.

Sağnak altında oynanan maçta, Rizespor 27. dakikada Minchev'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe 48. dakikada Serdar Dursun ile eşitliği sağladı. 1-1.

Fenerbahçe, 65. dakikada Dzeko'nun attığı golle 2-1 öne geçti. 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı golle Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, geriye düştüğü maçı kazanarak şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet elde etti.