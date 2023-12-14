Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önemli bir tarihte resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan'da.

Bakan Fidan, bugünkü temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Bakan Fidan'ın gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, Karabağ Zaferi'nin ardından Güney Kafkasya'da tesis edilmeye çalışılan barış görüşmeleri, müzakere edilen maddeler ve gelinen son durumun ele alınması bulunuyor.

Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile de başbaşa bir görüşme gerçekleştirecek olan Bakan Fidan, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

Burada da, barış süreci, Güney Kafkasya'daki son durum, nakil hatları, lojistik hatları, ulaşım ağları ve buradaki sorunların çözümü noktasında Ankara'nın desteği bir kez daha Bakü yönetimine iletilecek.