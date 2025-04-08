Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak merkezli televizyon kanalı UTV'ye gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Irak'ın tarihi, coğrafyası, kültürü, inancının artık iç içe geçmiş durumda olması nedeniyle iki ülke ilişkilerinin vazgeçilmez bir boyut ve önem taşıdığını belirten Fidan, "Bizim sınır komşularımız olan Suriye, Irak ve İran ile olan ilişkilerimiz temel ilişkilerdir. Oralarda olan bir şey bizi etkiliyor. Bizde olan bir şey onları etkiliyor. Dolayısıyla biz her zaman için Irak'taki durumun fevkalade iyi olmasını, ekonomik, siyasi, güvenlik gibi bütün sorunlarını halletmiş olmasını dileriz." dedi.

Fidan, Türkiye'nin, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 20 yıldır ortaya koyduğu perspektif dahilinde, Irak'ın yanında olmaya çalıştığını dile getirerek, "Çünkü son 20 yılda Irak gerçekten çok zor dönemlerden geçti. İşgal oldu, iç savaş oldu, terörle mücadele oldu. Halihazırda devam eden çeşitli mücadeleler var. Bu, Irak'ı kullanması gereken kapasiteye ulaştırmayan bir durumda tutuyor sürekli. Dolayısıyla biz Türkiye olarak kendimize soruyoruz, ne yaparsak Irak'ın sorunlarını çözmede daha çok yardımcı olabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz, Irak'ın egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, iç barışı, kalkınması nasıl devam eder? Buna yönelik politikalarımız var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl Irak'a ziyaretinde 27 anlaşmanın imzalandığını anımsatan Fidan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin ülkesinde ortaya koymaya çalıştığı altyapı gibi hizmetleri geliştirmeye yönelik çalışmalarını desteklediklerini kaydetti.