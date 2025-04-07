Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İstanbul'daki İstanbul Cumhuriyet başsavcılığının başlatmış olduğu adli soruşturmalar sonrası Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının sokak çağrısı sonrası bir takım gösteriler söz konusu oldu.

Burada adliyeye intikal eden konular oldu, bu gözaltılar içerisinde genç kardeşlerimizin olduğunu da biliyoruz.

Bu anlamda bir kısım gençlerle alakalı tahliye kararları da verilmişti ama şu anda tutukluğu devam eden kişiler var, tabii bunların değerlendirilmesini yapacak olan Cumhuriyet Savcılığı ve ilgili Sulh Ceza hakimlikleri.

Kişilerin o olaylardaki rolü ve oradaki şiddet kullanımı ile alakalı kanuna aykırlıklar olup olmadığını değerlendirecek olan elbette ki tarafsız ve bağımsız yargımızdır.

Bu konuda o her bir kişi bakımından bu dosyalar incelenecektir. Bu dosyalarda ki duruma göre savcılıklar, yargı gerekli kararları verecektir.

Soruşturma ile ilgili olarak tamamen yargının bu sürecini takip etmek durumundayız. Bizim yargıya müdahale edip şu kişileri tutuklayın bu kişileri serbest bırakın demek gibi bir yetkimiz yok.

"Usule aykırı arama diye bir durum söz konusu olamaz"

Bir kere bizim mevzuatımız açık. Ceza infaz kurumlarının yönetimine dair ve ceza güvenlik tedbirlerine ilişkin kanunlarımız var, yönetmeliklerimiz var.

Bu yönetmelikler gereğince yapılan uygulamalar söz konusu. Tabii bu bütün dünyada geçerli olan detaylı arama dediğimiz birilerinin çıplak arama şeklinde ifade ettiği hususlar. Ülkemizde kesinlikle çıplak arama diye bir durum söz konusu değildir, olamaz. Buna izin veremeyiz.