Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, hükümetin fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında vatandaşlara yaptığı “fahiş fiyatları bize bildirin” çağrısını eleştirdi. Şenkul, bir yıl önce devreye alınan dijital etiket uygulamasıyla fiyatların anlık olarak görülebileceğinin söylendiğini hatırlatarak, bugün gelinen noktada sorunun vatandaşların ihbarına bırakılmasını eleştirdi.

Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bundan 1 yıl önce dijital etiket uygulamasını devreye soktuk, artık anlık tüm fiyatları göreceğiz deniliyordu. Şimdi de ‘fahiş fiyatları bize bildirin’e dönüldü. Hani her şeyi bir tuş ile görüyordunuz hükümet olarak?” ifadelerini kullandı.

“Dün de söyledim dostlar, bugün yaşadığımız her şey sonuçtur” diyen Şenkul, ülkedeki mevcut sorunların nedenini yapısal bozuklukların yanı sıra son dönemde yapılan hatalara bağladı.

Şenkul, ülkenin “liyakat yoksunu yeni kadrolar ile son dönemde yapılan üst üste hatalarla batağa sürüklendiğini” ifade ederek, çözümün “fahiş fiyat görürseniz bizi arayın” yaklaşımı olmadığını kaydetti.

Çözümün yapısal değişikliklerden, piyasayı büyütecek yeni hamlelerden ve “adil, şeffaf ve liyakatli yönetimden” geçtiğini belirten Şenkul, serbest liman uygulamasının ürünlerde genişletilmesi gerektiğini savundu.

Şenkul ayrıca teknolojik iş gücünün de ülke geneline yayılması gerektiğini belirterek, dünyada yazılım ve yapay zeka alanında uzaktan çalışan yüz binlerce insan ve binlerce şirket bulunduğuna dikkat çekti.

Bu kesimlerin “serbest bölge anlayışıyla” ülkeye çekilebileceğini ifade eden Şenkul, böylece ülkenin teknoloji ve dijitalleşme alanında dünyayı yakalayabileceğini belirtti. Şenkul, yurt dışından gelir elde eden yüksek gelir grubundaki bu kişilerin ülke ekonomisine 365 gün katkı sağlayan bir kesim haline gelebileceğini kaydetti.

Şenkul, söz konusu modelin geçmişte İngiliz emeklilerin ülkeye yerleşerek ekonomiye sağladığı katkının daha ileri bir versiyonunu oluşturabileceğini ifade etti.

Şenkul paylaşımının devamında, temel meselenin “pastayı büyütmek” olduğunu belirterek, devlet eliyle pahalılık yaratılmaması ve “sözde serbest ancak gerçekte monopollerden oluşan” ülke piyasasının yapısal olarak düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Şenkul, paylaşımını şu ifadelerle tamamladı:

“Keşke, ‘Pahalı satarsa arayın bizi’ ile olsaydı bu işler…”