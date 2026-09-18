Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Resmiye Eroğlu CANALTAY, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın karayolları alanındaki yatırımlara ilişkin açıklamalarını eleştirerek, “Bizler fazla mütevazı durdukça, Erhan Bey geçmişi yok sayıyor” dedi.

Canaltay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arıklı’nın “manipülasyon ve yalanla bir yere varacağını sanıyorsa yanıldığını” ifade etti.

Arıklı’nın kendisini “50 yılda yapılmayanı yapmakla başarılı olan bir bakan” gibi gösterdiğini belirten Canaltay, “Tabii buna inanan varsa, bilmem...” ifadelerini kullandı.

“CİDDİ YATIRIMLAR TÜRKİYE İLE BİRLİKTE YAPILDI”

Kendisinin de görev yaptığı bakanlıkta bugüne kadar çok ciddi yatırımlar yapıldığını belirten Canaltay, karayolları alanındaki büyük yatırımların “ancak ve ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte” gerçekleştirildiğini kaydetti.

Canaltay, Arıklı bakan olmadan önce onlarca kamulaştırma sorununun çözüldüğünü, bağlantı yolları ve kavşakların düzenlendiğini ifade ederek, Arıklı’nın açıklamalarının geçmişte yapılan çalışmaları yok saydığını ifade etti.

Canaltay, “Öyle bir anlatıyor ki, sanki Kuzey Çevre Yolu hiç yoktu... Karpaz-Manastır yolunun projesi tamam değildi, Girne-Alsancak yolunda kamulaştırma çalışmaları yapılmamıştı...” ifadelerini kullandı.

“Kendisi geldi, hepsini yaptı, öyle mi? Buna inanan var mı bilmem...” diyen Canaltay, geçmiş dönemde yapılan çalışmaları hatırlattı.

“GÜZELYURT-LEFKE YOLU’NUN SADECE AÇILIŞI KENDİ DÖNEMİNDE YAPILDI”

Canaltay, 11 yıl atıl kalan Güzelyurt-Lefke yolunun yalnızca açılışının Arıklı’nın döneminde yapıldığını belirterek, “O dönem, hakkımızı dahi teslim etmedi” dedi.

Kuzey Çevre Yolu’nun kendi bakanlığı döneminde, 12 yıllık sorunlar çözülerek açıldığını belirten Canaltay, Dipkarpaz-Erenköy bölgesini merkeze yakınlaştıran projelerin de kendi döneminde tamamlandığını kaydetti.

Canaltay, “Dediğim gibi, biz mütevazı durdukça, Erhan Bey coşuyor. Coştukça yalanları sıralıyor. Uzatmaya gerek yok” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN KAYNAKLARIYLA YAPILAN PROJELERİ KENDİ HANESİNE YAZIYOR”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kaynaklarıyla gerçekleştirilen projelerin de Arıklı tarafından kendi hanesine yazıldığını savunan Canaltay, bunun hem kendi emeklerine hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin emeklerine karşı ayıp olduğunu belirtti.

Canaltay, Arıklı’nın son günlerde “biraz stresli” olduğunu ve bunu buna yorduğunu ifade ederek, bakanlık hizmetinde bulunduğu dönemdeki birçok işlemle ilgili hukuki çağrıların elbette sonuç bulacağını söyledi.

Canaltay, “Ancak, şahsımın değil ama hem partimin hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin emeklerine ‘kasaba politikacısı kurnazlığı’ ile çökülme çabasına da kayıtsız kalamam” dedi.