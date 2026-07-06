2014 doğumlu sporculardan oluşan 26 kişilik KKTC Milli Takımı kafilesi, dün Türkiye’de gerçekleştirilecek milli müsabakalar için Ercan Havalimanı’ndan uğurlandı.

Trabzon ve Samsun’da düzenlenecek organizasyonlarda ülkeyi temsil edecek olan genç sporcular, milli formayla sahaya çıkarak KKTC’yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele verecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliği ile Bosphore CIP Lounge tarafından yapılan açıklamada, genç sporcuların heyecanına ortak olunduğu belirtilerek, "Geleceğin yıldızlarına başarılarla dolu bir turnuva diliyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca milli takım sporcularına ve teknik ekibe başarı dilekleri iletilerek, "Yolunuz açık, başarınız daim olsun" ifadelerine yer verildi.