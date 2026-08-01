Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs konusunda “özel temsilci” olarak görevlendirilen Raffaele Fitto’nun Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği temaslarda, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sürecindeki rolüne ilişkin farklı yaklaşımlar ortaya çıktı.

Rum basını, Fitto’nun Lefkoşa temaslarını değerlendirirken, tarafların AB’nin sürece katkısı konusunda farklı önceliklere sahip olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın görüşmede, Brüksel ile güven yaratıcı adımlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladığı aktarılırken, Hristodulidis’in ise Türkiye-AB ilişkilerini Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde önemli bir unsur olarak öne çıkardığı belirtildi.

Rum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hristodulidis’in AB’nin Birleşmiş Milletler öncülüğündeki sürece dahil olmasının hem çözümün şekli hem de Türkiye’nin sürece yönelik adımları açısından önemli olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos da Fitto ile yapılan görüşmede, AB-Türkiye ilişkilerinin Kıbrıs sorununda müzakerelere katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Fitto ise Avrupa Komisyonu’nun, 5+1 formatındaki gayriresmi görüşmeler de dahil olmak üzere Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde mevcut tüm imkanlarıyla aktif rol almaya hazır olduğunu belirtti.

AB’nin, Kıbrıs’ın Birleşmiş Milletler kararlarında yer alan iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon temelinde yeniden birleşmesini desteklediğini ifade eden Fitto, çözümün AB değerleri ve mevzuatıyla uyumlu olması gerektiğini vurguladı.