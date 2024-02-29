Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği tarafından yürütülen "StandUp Right/Dik Durmak İyidir Projesi" kapsamında Gönyeli ve Şht. Tuncer ilkokullarında omurga sağlığı eğitimi verildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve ilkokul çağındaki çocukların ve özel gelişen bireylerin omurga sağlığını koruma amacını taşıyan projenin Lefkoşa bölgesi etkinlikleri kapsamında, 2 okul ziyaret edilerek, “Temel Beden Farkındalığı Terapileri” temelli eğitim verildi.

Kasım ayı içerisinde Gönyeli, 27 Şubat’ta da Şht. Tuncer ilkokullarında yapılan eğitimlerde toplam 670 öğrenciye "Koruyucu Omurga Sağlığı" seminerinin yanı sıra omurga sağlığı egzersiz eğitimleri de verildi.

- Proje hakkında

Omurga gelişiminin en önemli dönemi olan 8-11 yaş aralığındaki çocuklarda koruyucu omurga sağlığı eğitimlerinin verilmesini hedefleyen Stand-up Right/ Dik Durmak İyidir Projesi, özellikle çocuklarda bu çağlarında sıkça rastlanan skolyoz (omurganın yana eğriliği) ve kifoz (kamburluk) gibi erken dönem omurga sağlığı sorunlarını önlemeyi ve farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Okullardaki eğitimlerde, uzman fizyoterapistler eşliğinde, öğrencilere, okul çantalarının postürü ve omurgayı olumsuz etkilemeden nasıl taşınması gerektiği, tablet/telefon gibi cihazları kullanırken omurgayı nasıl daha doğru yük bindirilmesi gerektiği gibi bilgilerin verilmesinin yanında öğrencilerin kaslarını kuvvetlendirmek için kolaylıkla günlük hayatlarında yapabilecekleri 20 adet farklı egzersiz yaptırılıyor.

Bunun yanında, proje kapsamında öğretmenler de koruyucu omurga farkındalığının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir olması için öğrencilere yaptırabilecekleri ve omurga sağlığını olumlu etkilemenin yanı sıra öğrencilerin konsantrasyonlarını da arttırabilecek beden farkındalığı egzersizleri konularında eğitiliyor.

- Eğitimler Lefke, Güzelyurt ve Girne’de devam edecek

Dernekten yapılan açıklamada, eğitimlerin ilerleyen günlerde Lefke, Güzelyurt ve Girne bölgelerinde devam edeceği ve toplamda 3 bin ilkokul çağındaki çocuğa ve 200 özel gelişen bireye ulaşmanın hedeflendiği belirtilerek, proje ve aktiviteler ile ilgili detaylı bilgi için Proje Koordinatörü Münevver Özakalın’a [email protected] e-posta adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.