Sevgililer Günü’nde unutulmaz bir geceye ev sahipliği yapan Fogo Live, ünlü sanatçı Emre Altuğ’un muhteşem performansıyla konuklarına romantizm ve müziğin büyüsünü bir arada sundu.

Sevilen şarkıları ve sahne enerjisiyle hayranlarını büyüleyen Emre Altuğ, gece boyunca aşk dolu melodilerle konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Fogo Live’ın eşsiz ambiyansında gerçekleşen bu özel performans, Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılarken, davetlilere müzik dolu bir gece yaşattı.

İskele bölgesi Grand Sapphire Resort bünyesinde bulunan, şıklığı ve kaliteli müzik anlayışıyla fark yaratan Fogo Live, özel etkinlikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.