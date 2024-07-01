Lefkoşa Folklor Derneği’nin (Folk-Der) 24. Kültür ve Sanat Günleri, yarın ve çarşamba günü yapılıyor.

Folk-Der'den verilen bilgiye göre, derneğin Lefkoşa'da Küçükkaymaklı bölgesindeki lokalinde yer alacak etkinlikler, saat 20.00’de başlayacak.

Folk-Der 24. Kültür Sanat Günleri’nde hem derneğin hem de bazı başka derneklerin halk dansları, tiyatro ve dans ekipleri gösteriler sunacak.

Etkinlikler arasında Taşkent’i Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği çocuk tiyatrosu ile Göçmenköy Taşkınköy Kültür Sanat Derneği ekibinin, Akare grubunun, KKTC’de yaşayan Filipinlilerin oluşturduğu Filipin topluluğunun, Tango Siempre’nin, YDÜ dans ekibinin ve Dancebase’in de gösterileri yer alıyor.