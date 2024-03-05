Lefkoşa Folklor Derneği’nin (FOLK-DER), geleneksel şubat kampı, bu yıl 2 ve 3 Şubat tarihlerinde Lapta Gençlik Kampı’nda yer aldı. Ekip,Lapta Gençlik Kampı’nda 2 gün boyunca çeşitli oyunlar, aktiviteler ve halk dansları çalışmalarıyla birlikte, doğanın içinde dostluklar pekiştirildi ve yeni bireysel yeteneklerin keşfedilmesine olanak sağlandı.

Yaklaşık 100 kişilik dernek yöneticileri, eğitmenleri ve dansçılarının katılımıyla gerçekleşen organizasyonda bu hafta Cumartesi günü düzenlenecek olan bahar partisiyle ve haziranda düzenlenecek kültür sanat günlerine ayni zamanda yurt dışı festivallere yönelik hazırlıklar yapıldı.

Kamp, tüm gün yapılan dans çalışmaları ve Kıbrıs kültürünü yaşatmak amacıyla yapılan el beceri aktivitelerinin de eklenmesiyle verimli ve eğlenceli bir çalışma ortamı sağladı.