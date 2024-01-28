CB Gençlik Gücü – Küçük Kaymaklı: 1-3
Yeniboğaziçi – Göçmenköy: 0-3
Cihangir – Mesarya: 3-0
M. Karşıyaka – Türk Ocağı: 2-1
Doğan T. Birliği – A. Yeşilova: 4-2
Y. Dumlupınar – Lefke: 1-0
Pera L. G. Birliği – Yenicami: 4-2
AKSA Birinci Lig
Düzkaya – Lapta: 2-1
Dem’s C. Çanakkale – Girne Halk Evi: 4-1
Geçitkale – Ünimar Maraş: 2-0
M. Değirmenlik – Baf Ü. Yurdu: 2-0
M. Hacıali Yılmazköy – Esentepe: 1-1
Hamitköy – Gönyeli: 2-0
Binatlı – Yalova: 0-1
Ozanköy – Mormenekşe: 1-1
Yarın
AKSA Süper Lig
Atatürk Stadı
Çetinkaya - Mağusa Türk Gücü (18.00)
Utku Hamamcıoğlu