AKSA Süper Lig

CB Gençlik Gücü – Küçük Kaymaklı: 1-3

Yeniboğaziçi – Göçmenköy: 0-3

Cihangir – Mesarya: 3-0

M. Karşıyaka – Türk Ocağı: 2-1

Doğan T. Birliği – A. Yeşilova: 4-2

Y. Dumlupınar – Lefke: 1-0

Pera L. G. Birliği – Yenicami: 4-2

AKSA Birinci Lig

Düzkaya – Lapta: 2-1

Zehra Ece Ermemiş Türkiye 4.sü olarak milli takıma girmeye hak kazandı Zehra Ece Ermemiş Türkiye 4.sü olarak milli takıma girmeye hak kazandı

Dem’s C. Çanakkale – Girne Halk Evi: 4-1

Geçitkale – Ünimar Maraş: 2-0

M. Değirmenlik – Baf Ü. Yurdu: 2-0

M. Hacıali Yılmazköy – Esentepe: 1-1

Hamitköy – Gönyeli: 2-0

Binatlı – Yalova: 0-1 

Ozanköy – Mormenekşe: 1-1

Yarın

AKSA Süper Lig

Atatürk Stadı

Çetinkaya - Mağusa Türk Gücü (18.00)

Utku Hamamcıoğlu