AKSA Süper Lig

C. B. Gençlik Gücü – Pera L. G. Birliği: 1-5

Çetinkaya – Yeniboğaziçi: 4-1

K. Kaymaklı – Mesarya: 0-2

Lefke – A. Yeşilova: 1-1

Türk Ocağı – Göçmenköy: 1-4

Cihangir – Doğan T. Birliği: 4-2

T. H. Dumlupınar – Yenicami: 2-1

M. Karşıyaka – Mağusa T. Gücü: 1-3 

Kerem üçledi, Aslan farka koştu Kerem üçledi, Aslan farka koştu

AKSA Birinci Lig

Düzkaya – Dem’s C. Çanakkale: 2-1

Lapta – Gönyeli: 0-1

Baf Ülkü Yurdu – Esentepe: 0-1

Ünimar Maraş – Yalova: 1-1

Geçitkale – Girne Halk Evi: 5-2

Hamitköy – Binatlı: 0-1

Ozanköy – M. Hacıali Yılmazköy: 0-2

M. Değirmenlik – Mormenekşe: 0-0