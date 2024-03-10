C. B. Gençlik Gücü – Pera L. G. Birliği: 1-5
Çetinkaya – Yeniboğaziçi: 4-1
K. Kaymaklı – Mesarya: 0-2
Lefke – A. Yeşilova: 1-1
Türk Ocağı – Göçmenköy: 1-4
Cihangir – Doğan T. Birliği: 4-2
T. H. Dumlupınar – Yenicami: 2-1
M. Karşıyaka – Mağusa T. Gücü: 1-3
AKSA Birinci Lig
Düzkaya – Dem’s C. Çanakkale: 2-1
Lapta – Gönyeli: 0-1
Baf Ülkü Yurdu – Esentepe: 0-1
Ünimar Maraş – Yalova: 1-1
Geçitkale – Girne Halk Evi: 5-2
Hamitköy – Binatlı: 0-1
Ozanköy – M. Hacıali Yılmazköy: 0-2
M. Değirmenlik – Mormenekşe: 0-0