AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig'de günün maçları tamamlandı.
İşte sonuçlar:
AKSA Süper Lig
CB Gençlik Gücü – Doğan T. Birliği: 1-1
Lefke – Yenicami: 2-0
K. Kaymaklı – Göçmenköy: 1-1
M. Karşıyaka – Pera L. G. Birliği: 2-2
Türk Ocağı – A. Yeşilova: 1-2
Çetinkaya – Mesarya: 4-0
Cihangir – Yeniboğaziçi: 4-0
AKSA Birinci Lig
Ünimar Maraş – Girne H. Evi: 3-0
Baf Ü. Yurdu – Yalova: 1-3
Ozanköy – Gönyeli: 0-0
Hamitköy – M. Hacıali Yılmazköy: 2-0
Geçitkale – Mormenekşe: 4-1
Lapta – Esentepe: 0-3
M. Değirmenlik – Dem’s C. Çanakkale: 0-1
Düzkaya – Binatlı: 3-0