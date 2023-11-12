AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig'de günün maçları tamamlandı.

İşte sonuçlar:

 AKSA Süper Lig

CB Gençlik Gücü – Doğan T. Birliği: 1-1

Lefke – Yenicami: 2-0

K. Kaymaklı – Göçmenköy: 1-1

M. Karşıyaka – Pera L. G. Birliği: 2-2

Türk Ocağı – A. Yeşilova: 1-2

Çetinkaya – Mesarya: 4-0

Cihangir – Yeniboğaziçi: 4-0

AKSA Birinci Lig

Ünimar Maraş – Girne H. Evi: 3-0

Baf Ü. Yurdu – Yalova: 1-3

Ozanköy – Gönyeli: 0-0

Hamitköy – M. Hacıali Yılmazköy: 2-0

Geçitkale – Mormenekşe: 4-1

Futbolda günün sonuçları Futbolda günün sonuçları

Lapta – Esentepe: 0-3

M. Değirmenlik – Dem’s C. Çanakkale: 0-1

Düzkaya – Binatlı: 3-0