Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yaşanan gemi faciasının ardından kentte düzenlenmesi planlanan etkinliklere ilişkin açıklama yaptı.

Şenkul, facia ve kayıp kişileri arama çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Girne Fest 26’nın tümden iptal edilmesi konusunu belediye meclisi üyeleri ve Zeytinlik muhtarıyla görüştüklerini belirtti.

Konuyla ilgili diğer belediye başkanlarıyla da temas kurmaya başladıklarını ifade eden Şenkul, festivalin iptal edilmesinin yüksek ihtimal olduğunu kaydetti.

Şenkul, “Çok muhtemeldir ki Girne Fest 26, Belediye Meclisi kararımızla iptal edilecektir” dedi.

Öte yandan Şenkul, ekim ayında düzenlenmesi planlanan Yarı Girne Maratonu ile ilgili de önemli bir karar alacaklarını açıkladı.

Maratondan elde edilecek tüm gelirin kayıp yakınlarına aktarılması konusunda belediye meclisinde karar alacaklarını belirten Şenkul, yaşanan facianın ardından dayanışma mesajı verdi.