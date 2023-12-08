Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi sarı kırmızılı ekip 3-1 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 22. dakikada Sacha Boey, 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90+5. dakikada penaltı vuruşunda Icardi'den geldi. Yukatel Adana Demirspor'un tek golünü 45+4. dakikada penaltıdan M'Baye Niang kaydetti.
Bu sonuçla Galatasaray, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde hata yapmayarak puanını 40'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Yukatel Adana Demirspor 23 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. Yukatel Adana Demirspor sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.