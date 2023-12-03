Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazandı.
Sarı Kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Cedric Bakambu ve 83. Hakim Ziyech kaydetti.
Bu sonuçla Galatasaray 37 puana yükseldi. Siltaş Yapı Pendikspor 13 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Siltaş Pendikspor deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. Galatasaray evinde Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak.