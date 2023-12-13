UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Kopenhag, sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek Devler Ligi’nde yoluna devam eden taraf oldu.

Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçına taraflar baskılı başladı. A Grubu’nda 2. olabilmek için mücadele eden Galatasaray ve Kopenhag, tur için son dakikaya kadar maçı bırakmadı.

İlk yarı golsüz tamamladı. İki takımda gol yollarında varlık gösteremedi.

58. dakikada Lukas Lerager, Kopenhag’ı 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalan taraf oldu.