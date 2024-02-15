UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray ile Sparta Prag karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Türkiye temsilcisi 3-2 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Kerem Demirbay, 60. dakikada Dries Mertens ve 90+2. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Çekya temsilcisinin golleri 47. dakikada Angelo Preciado ve 65. dakikada Jan Kuchta'dan geldi.

Sarı Kırmızılılarda, Victor Nelsson 62. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Sparta Prag'da da Rynes, 80. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu mücadelenin rövanşı 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da oynanacak.