Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Galatasaraylılar Derneği Girne Colony Hotel TheGarden’da 25’inci şampiyonluğu kutladı.

Yüzlerce Galasaraylının bir araya geldiği gecede açılış konuşmasını KKTC Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı TalatKarapelit yaptı.

Karapelit, gecenin gerçekleşmesine katkı koyanlara ve katılanlara teşekkür etti.

Talat Karapelit’in konuşmasının ardından Divan Başkanı Aykutalp Derkan’a plaket takdim edildi.

Aykutalp Derkan Plaket takdiminden sonra kısa bir konuşma yaptı.

Gecede Galatasaray Kulübünün Genel Sekreteri Eray Yazgan’a da plaket takdim edildi.

Plaketini aldıktan sonra Yazgan da bir konuşma yaptı.

Altın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Altın’a da plaket takdim edildi. Ergin Altın davetlilere üçlük de çektirdi.

Gecede koyu bir Galatasaraylı olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da bir konuşma yaptı.

Bakan Arıklı'ya da konuşmasından sonra plaket takdim edildi.

Bakan Arıklı’dan sonra geceye katkı koyanlar ayrı ayrı sahneye çağrılarak plaket ile onurlandırıldılar.

Gecede özel videoların gösteriminden sonra Galatasaray'ın yıldız futbolcularının fotoğrafları açık artırma ile satıldı.

Gece, pasta kesimi, özel gösterimler ile devam etti.