Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na, Bakanlıkla ilgili muhasiplerin karşılaştığı bazı sorunları aktardı.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Niyazi Akman başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği temsilcilerini kabul etti.

Birlik Başkanı Niyazi Akman, bakanlık ile ilgili işlemlerde muhasiplerin yaşadığı sıkıntıları Gardiyanoğlu’na aktararak yaklaşan Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yatırım beyan sürelerinin tarihinin yeniden düzenlenmesini talep etti.

Bakanlık tarafından kullanılan çalışma izni otomasyon sisteminde yaşanan bazı aksaklıkların işlemlerde gecikmeye sebep olduğunu söyleyen Akman, farklı ilçelerde yığılmalar olduğunu ve işlem sürelerinin uzadığını kaydetti.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında birliğin yürütmekte olduğu görevlerin önemine dikkati çekerek, sıkıntıların aşılması için iş birliği içinde çalışacaklarını söyledi.