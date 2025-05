Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'nda, İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile yapısı üzerine çok ciddi çalışmaları ve özel bir ilgisinin olduğunu vurgulayan Gardiyanoğlu, "Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bunu yakinen takip ediyoruz." diye konuştu. Gardiyanoğlu, özellikle 2025 yılının ‘‘Aile Yılı’’ ilan edilmesinin KKTC'de de aileye ve kadına yönelik olan projelerde örnek alındığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi’ni ve zirvede yayımlanan bildirinin KKTC açısından taşıdığı siyasi önemini de değerlendirdi.

2022 yılında Semerkant Zirvesi’nde KKTC’nin gözlemci ülke statüsünde olmasının oy birliğiyle kabul edildiğini anımsatan Gardiyanoğlu: "Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerin bazılarının Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde elçilik açtığını izledik.Bu bizi bir miktar üzdü ama KKTC Türk Devletleri Teşkilatı’nın bir parçasıdır, en son kurulan Türk Devleti’dir, Doğu Akdeniz’in serhat bekçisidir. Bu bilinçle hareket ediyoruz ve kendimizi Türk Devletleri’nin dışında tutmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yalnızca Budapeşte Bildirisi’nde değil, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda da KKTC’nin tanınması gerektiğini defayeten tüm dünyanın gözünün içine bakarak söylediğini belirten Gardiyanoğlu, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın "KKTC’nin olmadığı bir aile resmi, eksik kalır "söyleminin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

KKTC olarak Türk Devletleri ile daha sık temaslarda bulunacaklarını ve kurumlar arası çalışmaları artıracaklarını kaydeden Gardiyanoğlu, bu kapsamda Azerbaycanlı bakanla da görüştüklerini ifade ederek KKTC’de çalışan Azeri ve Türkmen vatandaşların artan sayısına da dikkat çekti.

EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ ANAVATAN TÜRKİYE, HER ALANDA YANIMIZDA

Her alanda Anavatan Türkiye’nin KKTC’nin yanında olduğuna vurgu yapan Gardiyanoğlu: "Türkiye dünyaya açılan kapımızdır. Her platformda KKTC’nin tanınması,KKTC’nin haklı davasının savunulması ve Kıbrıs Türk halkına 50 yıldır uygulanan ambargoların kaldırılması için en büyük destekçimiz Türkiye’dir, tüm yetkililere teşekkür ediyorum’’ dedi.