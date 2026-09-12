Polis duyurdu: "Güzelyurt-Lefke çevre yolu hafta sonu kısmen trafiğe kapatılacak"
Polis duyurdu: "Güzelyurt-Lefke çevre yolu hafta sonu kısmen trafiğe kapatılacak"
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