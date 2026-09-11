Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, ileri denizcilik eğitimi kapsamında KKTC açıklarında eğitim faaliyetlerinde bulunan Milli Savunma Bakanlığı Deniz Harp Okulu öğrencilerini kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, kabulde Komodor Deniz Albay İdris Noyan, Deniz Albay İlker Sancı ve Deniz Kurmay Yarbay Kemal Özen de yer aldı.

Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına değinerek, yaşanan acının Kıbrıs Türk halkını derinden sarstığını belirtti.

Facia sonucu hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Öztürkler, kayıp kişilere de en kısa sürede ulaşılması temennisinde bulundu.

Facianın ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında Türkiye’nin ilk andan itibaren KKTC’nin yanında olduğunu vurgulayan Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti’nin sahip olduğu imkân ve kabiliyetleri seferber ederek çalışmalara önemli katkı sağladığını ifade etti.

Öztürkler, bu süreçte verilen destek dolayısıyla Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve komuta kademesi başta olmak üzere, arama-kurtarma faaliyetlerinde görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına teşekkürlerini iletti.

Denizin öngörülemez, güçlü ve kimi zaman son derece tehlikeli bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Öztürkler, denizcilikte güvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasının hayati önem taşıdığını kaydetti.

Deniz şartlarının hiçbir zaman hafife alınmaması gerektiğini belirten Öztürkler, tedbirsizliğin ve ihmalkârlığın geri dönüşü olmayan, ölümcül sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Öztürkler, yaşanan acı olaylardan gerekli derslerin çıkarılmasının ve benzer faciaların tekrar yaşanmaması için her alanda en üst düzeyde tedbir alınmasının önemine dikkat çekti.

Deniz Harp Okulu öğrencilerinin KKTC açıklarında gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerinin mesleki gelişimleri açısından önemli olduğunu ifade eden Öztürkler, denizlerde görev yapacak genç subayların bilgi, disiplin ve tecrübelerinin Türk Deniz Kuvvetleri'nin geleceği açısından büyük değer taşıdığını belirtti.

Öztürkler, Deniz Harp Okulu öğrencilerine KKTC açıklarında sürdürdükleri eğitim faaliyetlerinde başarılar dileyerek, tüm personele görevlerinde kolaylıklar temennisinde bulundu.