Üstel: "AK Parti Türkiye’nin kalkınma ve güçlenme yolculuğunda tarihi bir dönüşümün öncüsü oldu"
Üstel: "AK Parti Türkiye’nin kalkınma ve güçlenme yolculuğunda tarihi bir dönüşümün öncüsü oldu"
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