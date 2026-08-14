İçişleri Bakanlığı, Ercan Devlet Havaalanı ve çevresinde uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla dron ve benzeri insansız hava araçlarının uçurulmasına yönelik yasağın 1 ay daha devam edeceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yasak, Akıncılar, Erdemli, Kırklar, Gaziköy, Gaziler, Paşaköy, Yiğitler, Kırıkkale, Meriç, Dilekkaya ve Balıkesir köyleri ile çevresini kapsayacak.

Açıklamada, dron ve benzeri insansız hava araçlarının uçurulmasına yönelik yasağın, ikinci bir duyuruya kadar 1 ay süreyle geçerli olacağı belirtildi.

Yasağa tüm kişi ve kuruluşların yasağa titizlikle uymasını gerektiği belirtilen açıklamada, yasağa aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağı uyarısında bulunuldu.