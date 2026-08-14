İçişleri Bakanlığı, Ercan Devlet Havaalanı ve çevresinde uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla dron ve benzeri insansız hava araçlarının uçurulmasına yönelik yasağın 1 ay daha devam edeceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yasak, Akıncılar, Erdemli, Kırklar, Gaziköy, Gaziler, Paşaköy, Yiğitler, Kırıkkale, Meriç, Dilekkaya ve Balıkesir köyleri ile çevresini kapsayacak.

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Açıklamada, dron ve benzeri insansız hava araçlarının uçurulmasına yönelik yasağın, ikinci bir duyuruya kadar 1 ay süreyle geçerli olacağı belirtildi.

Yasağa tüm kişi ve kuruluşların yasağa titizlikle uymasını gerektiği belirtilen açıklamada, yasağa aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağı uyarısında bulunuldu.