Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) millet iradesini merkeze alan siyaset anlayışıyla Türkiye’nin son çeyrek asrında önemli bir dönüşümün öncüsü olduğunu belirtti.

Öztürkler, mesaj yayımlayarak Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Öztürkler yayımladığı mesajda, AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana Türk siyasi tarihine damga vurduğunu belirterek, hayata geçirilen reformlar, büyük altyapı yatırımları ve kalkınma hamlelerinin Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve teknolojik kapasitesinin güçlenmesine, bölgesinde ve dünyada daha etkin bir konuma ulaşmasına önemli katkılar sağladığını kaydetti.

AK Parti’nin uzun soluklu siyasi yürüyüşünün en önemli unsurlarından birinin Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve kararlı liderliği olduğunu belirten Öztürkler, “Sayın Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon, milletine duyduğu güven ve Türkiye’yi her alanda daha ileriye taşıma iradesi, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin siyasi yolculuğuna yön vermiş; Türkiye’nin karşılaştığı birçok zorluğun aşılmasında belirleyici olmuştur.” dedi.

AK Parti iktidarları döneminde Kıbrıs Türk halkına gösterilen yakın ilgi ve dayanışmanın kendileri açısından son derece kıymetli olduğunu belirten Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına verilen desteğin, egemenliğe ve geleceğe yönelik kararlı duruşun Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağlarının somut göstergelerinden biri olduğunu kaydetti.

- “Türkiye’nin güçlenmesini KKTC’nin güçlenmesinden, KKTC’nin gelişmesini de Türkiye ile olan kardeşlik bağlarımızdan ayrı görmüyoruz”

Türkiye’nin katkılarıyla KKTC’de ulaşımdan sağlığa, eğitimden enerjiye, tarımdan iletişime kadar birçok alanda hayata geçirilen yatırımların ülkenin kalkınma ve gelişme sürecine büyük güç kattığını ifade eden Öztürkler, bu yatırımların yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap vermediğini, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının geleceğine, ekonomik gücüne ve kendi ayakları üzerinde daha sağlam duran bir devlet yapısına yönelik stratejik yatırımlar niteliği taşıdığını belirtti.

Öztürkler, Türkiye’nin desteğiyle KKTC’nin her alanda daha ileriye taşınacağına, kalkınmasını sürdüreceğine ve dünyada hak ettiği yeri alma yolunda kararlılıkla ilerleyeceğine inandıklarını kaydederek, “Türkiye’nin güçlenmesini KKTC’nin güçlenmesinden, KKTC’nin gelişmesini de Türkiye ile olan kardeşlik bağlarımızdan ayrı görmüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öztürkler mesajını şöyle tamamladı:

“Bu duygu ve düşüncelerle, Türk siyasal yaşamında önemli bir yere sahip olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluş yıl dönümünü kutluyor; başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, partinin kuruluşundan bugüne kadar görev ve sorumluluk üstlenen herkese başarılar diliyorum.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki gönül, kardeşlik ve kader birliğinin ilelebet devam etmesini temenni ediyorum.”