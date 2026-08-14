Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Lefkoşa Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak, binanın 2027'nin sonunda hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Dinçyürek yaptığı açıklamada, "Bugün adamızın sağlıktaki yeni amiral gemisi Lefkoşa Devlet Hastanesi inşaatındayız. Gördüğünüz gibi inşaat tüm hızıyla devam etmektedir. Her geçen gün bir kat daha çıkıyor.” ifadesini kullandı.

İç odaların ve bölümlerin yanı sıra tuğla inşaatının tamamlanması aşamasına gelindiğini belirten Dinçyürek, “2026'nın sonunda kaba inşaatı bitecek ve 2027'nin sonunda hizmet vermeye başlayacak.” dedi.

Dinçyürek, Türkiye’nin desteğinin sürdüğünü vurgulayarak, “Her projede olduğu gibi bu projede de her türlü desteği bizlerden esirgemeyen Ana vatan Türkiye'ye teşekkür ederim. KKTC'ye şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Ada genelinde en üst düzeyde sağlık hizmeti sunulması amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirten Dinçyürek, en üst düzeyde sağlık hizmeti vermek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.