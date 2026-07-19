Hasan İlker tarihe geçti: Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Kıbrıslı oldu
Hasan İlker tarihe geçti: Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Kıbrıslı oldu
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