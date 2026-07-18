20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümünde gözler bu yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’da olacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama programına katılmayacağı öğrenilirken, Ankara’yı resmi törenlerde Yılmaz temsil edecek.

20 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek törenler kapsamında Türkiye’den çok sayıda bakan, milletvekili, üst düzey bürokrat ve davetlinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelmesi bekleniyor. Programın en dikkat çeken bölümlerinden birini ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yapacağı konuşma oluşturacak.

Edinilen bilgilere göre Yılmaz’ın konuşmasında yalnızca 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın yıl dönümüne ilişkin mesajlar değil, Türkiye’nin Kıbrıs meselesine yönelik güncel politikası ve önümüzdeki döneme ilişkin yaklaşımının da kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Bu yılki kutlamalar, Kıbrıs sorununa ilişkin yeniden hareketlenen diplomatik temaslar, bölgesel gelişmeler ve Kuzey Kıbrıs’taki siyasi gündem nedeniyle önceki yıllara kıyasla daha kritik bir atmosferde gerçekleştirilecek. Bu nedenle Ankara’dan verilecek mesajların hem adada hem de uluslararası kamuoyunda yakından takip edilmesi bekleniyor.

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce de 2016 ve 2022 yıllarında düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmamıştı. Bu yıl da Ankara’yı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC’de bulunacağı öğrenildi.