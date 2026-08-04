Tatlısu’da Ilgın Sokak’taki asfaltlama çalışmaları tamamlandı
Tatlısu’da Ilgın Sokak’taki asfaltlama çalışmaları tamamlandı
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