Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Üniversite Öğrencileri Kongresi'ni düzenleyecek olan öğrenci kurumlarının temsilcilerini kabul etti.

Milli Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, Kongrenin düzenlenmesinde yer alan Üniversite Öğrencileri Derneği (ÜNİDER) Amerika Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği (AKTÖB), Birleşik Krallık Kıbrıs Türk Öğrenci Federasyonu (BKKTÖF), Avrupa Kıbrıs Türk Öğrenci Federasyonu ve Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği Derneği (Türkiye) temsilcileri, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu Kongreye davet etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık olarak kongreye gerekli desteği sağlayacaklarını ve her zaman yanlarında olacaklarını, gençlerin fikir üretmesine, dayanışma içinde hareket etmesine ve ülkenin geleceğine katkı sunmasına imkan sağlayan etkinliklerin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

ÜNİDER Başkanı Doğuş Ertoprak da, Kıbrıs Türk Üniversite Öğrencileri Kongresi için başvuruların başladığını açıkladı. Kongre programı, başvuru süreci https://universiteogrencilerikongresi.com adresinde yayımlandı.

Görüşmede Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu da hazır bulundu.