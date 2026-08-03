Kamu Çalışanları Birliği Sendikası (BİR-SEN), geciken ek mesai ödenekleri hakkında yargı sürecini başlatarak, Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurduğunu duyurdu.

Sendika Genel Başkanı Nihan Arifoğlu Güneyli yaptığı yazılı açıklamada, kamu çalışanlarının üç aydır geciktirilen tüm ek mesai ücretlerinin geriye dönük faizleriyle birlikte ödenmesi çağrısında bulunarak, bundan sonraki tüm ek mesai ücretlerinin de, mevzuatta öngörülen yasal süresi içinde düzenli ve eksiksiz olarak yatırılmasını talep etti.

Süreci geciktiren sorumlular hakkında idari soruşturma açılması gerektiğini savunan Güneyli, sendikanın diyalog zemini yaratmak ve sorunu çözmek amacıyla idareye sunduğu resmi dilekçeler ve yazılı başvuruların, cevapsız bırakıldığını iddia etti.

“Devlet, çalışanından kesintisiz hizmet beklerken, iş ücrete geldiğinde sessizliğe bürünemez.” ifadelerini kullanan Güneyli, Anayasa’nın 52’nci maddesindeki, “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun ve insanlık onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlamalarına elverişli, adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli önlemleri alır.” hükmünün amir olduğunu ifade etti.

Güneyli, sendikanın, üyelerinin hakkını yasal zeminde aramak adına KKTC Anayasası’nın 152. maddesi çerçevesinde yargı sürecini başlatarak, Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurduğunu bildirdi.