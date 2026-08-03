Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin (DAB) Cihangir, Gaziköy ile Demirhan-Balıkesir’de uygulayacağı Cadde Dönüşüm Projesi için sözleşmeler imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı yatırımları kapsamında çıkılan üç altyapı yenileme ihalesi sonuçlandı. Proje kapsamında kanalizasyon altyapısı çalışmaları yapılacak; büz, bordür ve parke döşenecek, kaldırımlar yenilenecek. Köylerin işlek caddelerinde aydınlatma ve oturma alanları da oluşturulacak.

Cihangir Köyü Altyapı Yenileme Projesi Hizmet Alımı ile Demirhan-Balıkesir Köyü Altyapı Yenileme Projesi Hizmet Alımı ihalelerini Alp Kardeşler İnşaat Şti. Ltd. kazandı. Gaziköy Köyü Altyapı Yenileme Projesi Hizmet Alımı ihalesi ise Özaktürk Construction Trading Ltd.’e verildi.

Sözleşmeleri Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Alp Kardeşler İnşaat Şti. Ltd. Direktörü Engin Alp ve Özaktürk Construction Trading Ltd. Direktörü Ahmet Özaktürk imzaladı.

Karavezirler, projeyle köylerin altyapısının geliştirileceğini, halkın daha güvenli ortamlarda yürüyebileceğini ve aydınlatılmış kaldırımlarla köylerin görünümünün iyileştirileceğini söyledi. Cadde Dönüşüm Projesi’nin engelli dostu altyapısıyla örnek oluşturacağını belirten Karavezirler, sonuçlanan ihalelerle çalışmaların hız kazanacağını kaydetti.