UBP Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliğini ziyaret etti ve “Basının sorunlarının konuşulduğu değil, basının özgürce konuştuğu bir ülke yaratacağız” dedi. Ofisinden verilen bilgiye göre, Taçoy, ziyarette yaptığı konuşmada, “Bir ülkede demokrasiden bahsedebilmenin en temel koşulu; bağımsız bir medyasının olmasıdır” dedi ve bu yönden sahip oldukları değerlerin farkında olduklarını kaydetti.

Ülke basınının türlü zorluklara rağmen, işini doğru yapan, mesleğinin etik değerlerine sımsıkı sarılmış gazetecilerini gördükçe yarınlara olan inançlarının arttığına işaret eden Taçoy, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ne gerçekleştirdiğim ziyarette de bu gerçekleri bir kez daha görmenin huzur ve mutluluğu içerisindeyim.

Aslında her biri neredeyse yakın çalışma arkadaşımız sayılan gazeteci kardeşlerimle her zaman ve her yerde, ülkenin sorunlarını ve bu sorunlardan çıkış yollarını konuşmaktayız.

Onların tepkilerini, fikirlerini ve önerilerini dinlemek, benim kendi adıma ayrıcalık olarak gördüğüm bir avantajdır. Çünkü siyasetçi her ne kadar da ülkesi için çalışıyor olsa da, bir gazetecinin gözünden olaylara bakamadığımız durumlar mutlaka olmaktadır. Onlar biz siyasetçiler adına bu büyük eksikliği tamamlayan, yeri geldiğinde eleştiren ve işlerin doğru gitmesi için çaba gösteren emekçilerdir.

Basınımızın özgürlüğüne gölge düşürmeden, kişi hak ve özgürlüklerine de halel getirmeksizin çalışan bir ortamı yakalamak ve bunun kalıcılığını sağlamak için üzerimize düşenleri eksiksiz yerine getirmeliyiz.

Samimiyetle yaklaştığımız zaman çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz olmadığını hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Basınımızın sorunlarını da aynı samimi yaklaşımla ele alıp çözeceğiz.

Basının sorunlarının konuşulduğu değil, basının özgürce konuştuğu bir ülke yaratacağız.”