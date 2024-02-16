Antikacı Zeka Hoşgör koleksiyonundan seçilen sandıklarla, dün Gazimağusa Bandabuliya’da sergi açıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden (DAÜ) verilen bilgiye göre, “Tutkulu Bir Serüven: Kıbrıs Sandıkları” başlıklı sergi, DAÜ ev sahipliğinde, sandıkların değerlerini halk ile paylaşmak, kayıt altına alıp gelecek nesillere aktarmak amacıyla kuruldu.

Sergi 26 Şubat'a kadar hafta içi 09.00-22.00 ve cumartesi günleri 10.00-20.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak. Sergi kapsamında 21 Şubat Çarşamba saat 19.00’da söyleşi ve katalog tanıtımı gerçekleştirilecek; 24 Şubat Cumartesi saat 11.00’de de 9-13 yaş grubundaki çocuklara yönelik atölye çalışması düzenlenecek.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay serginin Bandabulya’da gerçekleştirilmesinden dolayı mutlu olduğunu, Gazimağusa’da sosyal açıdan çok daha güzel etkinlikler olması için çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Uluçay, DAÜ’nün etkisinin sadece Gazimağusa ile sınırlı olmadığını tüm ülkeyi etkilediğini söyledi.

-Şonya

Sergi açılışında konuşan DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya, serginin hazırlanması için uzun bir süredir çalıştıklarını, Kıbrıs’ın geçmişinde önemli bir yere sahip olan sandıkları, sergi sayesinde Gazimağusa halkı ile buluşturma imkanı yakaladıklarını belirtti.

-Hoşgör

Koleksiyoncu Zeka Hoşgör, her sandığın bir hikayesinin olduğunu, sandık toplamaya 60 yıl önce başladığını, sandıkların ülkeye kültürel bağlamda katkı sağladığına inandığını söyledi.

-Zorlu

DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, teşhir edilen sandıkların Zeka Hoşgör’ün biriktirdiği sandıklarından sadece bir bölümü olduğunu, sandıkların toplumla buluşturulmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemi olduğunu kaydetti.

Sergiyi DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin de ziyaret etti.