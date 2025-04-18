Gazimağusa Belediyesi, sivrisineklerin çoğalma dönemine karşı larva aşamasında başlattığı biyolojik mücadeleyi sürdürüyor.

Belediye’den yapılan açıklamada, özellikle gölet, dere, sulama ve yüzme havuzları gibi sivrisineklerin üreme alanı olarak kullandığı bölgelerde larvasit ilaçlamanın devam ettiği belirtildi.

Larvasit ilaçların sivrisineklerin yumurtlama alanlarında larvaların gelişimini engelleyerek, popülasyonun artmasının önüne geçtiğinin vurgulandığı açıklamada, “Doğaya zarar vermeyen biyolojik içerikli bu ilaçlar, insan sağlığına ve diğer canlılara zarar vermeden doğrudan larva kaynaklarında etkili oluyor.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, belediyesi ekiplerinin yılın 365 günü sivrisinek mücadelesinde yalnızca ilaçlamayla değil, kış aylarında gerçekleştirilen kaynak azaltma çalışmalarıyla da aktif rol oynadığını ve bu kapsamda yapılan fizibilite çalışmaları ve fiziksel müdahaleler sayesinde sivrisineklerin üreme alanlarının kontrol altına alındığı kaydedildi.

“Açıkta su birikintisi bulundurulmaması, kuyu kapaklarının kapalı tutulması ve boşaltılamayacak büyüklükteki su birikintilerinin belediyeye bildirilmesi” uyarılarında da bulunulan belediye, bunların mücadeleye katkı sağlayacak önlemler arasında yer aldığı işaret edildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Larvalarla beslenen balıklar da mücadeleye destek amacıyla göletlere bırakılıyor. Belediyenin kendi üretim havuzlarında yetiştirilen bu balıklar, biyolojik mücadelenin ekonomik ve çevreci bir parçası olarak sürece katkı sağlıyor. Gazimağusa Belediyesi, doğaya zarar vermeyen ve sürdürülebilir yöntemlerle sivrisineklerle mücadeleye devam ederken, halkın sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.”