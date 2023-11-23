Gazimağusa Belediyesi filosunda yer alan araçların takibi ile ilgili başlatılan çalışma sonuçlanarak, kurulan araç takip sistemi aktifleşti.

Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Sistem Co. LTD Kurumsal Satış Temsilcisi Ulaş Çöl’ün imza koyduğu ihale sözleşmesi sonrası başlatılan çalışmada, sistem, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in GSM kartları ve Pergo Araç Takip Sistemleri’ne ait cihazlarla, KKTCELL üzerinden 2 yıl taahhütlü olarak çalışacak.

Gazimağusa Belediyesi Bilgi İşlem Amiri Naci Taşeli sistemin şu anda Gazimağusa Belediyesi’ne ait 70 araçta aktif olduğunu ve sayının artırılacağını belirtti.

Kurulan sistemle gerek salon gerekse de iş araçlarının seyrettikleri güzergahlar, hız durumları, araçların nasıl kullanıldığıyla ilgili anlık olarak belediyedeki bilgi işlem merkezine uyarı göndererek bilgi aktarılacak.