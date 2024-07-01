Gazimağusa Belediyesi’nin düzenlediği 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali'nde “Kayıp” isimli eserin oyun okuma performansı Çifte Mazgallar'da yapıldı.

Belediye açıklamasına göre, Arkın Group’un Altın Sponsor olduğu ve İletişim Sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkıları ile düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali’nin 24’ncüsünde, So Kolektif iş birliği ile Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği ve kayıp şahıslar meselesini konu alan “Kayıp’’ isimli eserin oyun okuma performansı, Çifte Mazgallar’da yer aldı.

Performans sonrasında Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay plaket takdiminde bulundu.

-İki toplumlu müzik grupları yarın akşam Othello Kalesi'nde

Festivali kapsamında yarın Othello Kalesi’nde, rock, folk ve psychedelia öğeleri taşıyan, indie grubu Cemre Arca ve The Beez; rock ve blues tarzındaki Kıbrıslı Rum ve Türk müzisyenlerden oluşan Buzz’ Ayaz grubu ve iki toplumlu, Akdeniz ruhunu yansıtan Island Seeds’in konserleri yer alacak.