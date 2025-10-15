Gazimağusa Limanında, bugün öğlen saatlerinde Gümrük ve Rüsümat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, yurt dışından gelen bir gemide bulunan tır araç içerisine gizlenmiş üç yabancı uyruklu şahıs tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıslar ile meselede zanlı olarak görülen M.G. (E-57) tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.