Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 18 Ekim 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında, Gazimağusa–İskele yolunun Eyva Çemberi yakınlarında meydana gelen olayda, 39 yaşındaki İbrahim Aşık, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı tartıştığı kimliği meçhul iki erkek şahıs tarafından boynunun sağ kısmından, muhtemelen kesici bir aletle yaralandı.

Yaralı İbrahim Aşık, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı ve saldırganların kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.