Gazimağusa’da Bandabuliya’da iklim değişikliği ve su ayak izi konulu seminer düzenlendi.

Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi’nin temel atma töreni ertelendi Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi’nin temel atma töreni ertelendi

Uzm. Dr. Asuman Korukoğlu'nun verdiği seminer, Her Daim Dostlar, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Karpaz Dostları Derneği, Toplumsal Varoluş Derneği, Mağusa Gençlik Birliği ve Bağımsız Gençlik Derneği tarafından, iklim değişikliği, su ayak izine ve alınması gereken önlemlere dikkat çekmek maksadıyla yapıldı.

Seminerde iklim değişikliğine tüm insanoğlunun mu yoksa uluslararası şirketlerin mi yol açtığı görüşleri de konuşuldu.