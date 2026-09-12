Gazimağusa’da görev başındaki polislere küfreden, bir polisi de darp ederek serçe parmağının kırılmasına neden olan 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, günün ilk saatlerinde alkollü araç kullanmak suçundan polise çağrılması üzerine yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren, görevli polislere küfreden ve nefes örneği vermeyi reddeden Z.C. (E-43), “Sarhoşluk, rahatsızlık ve itale-i lisan” suçlarından tutuklandı.

Z.C.’nin tutuklanmasına engel olmaya çalışırken görevli polise direnip darp eden, küfreden ve polis memurunun serçe parmağının kırılmasına neden olan M.M. (E-34) ise “Vahim zarar, polisi darp, görevinden men, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı hareket” suçlarından tutuklandı.

-Girne’de sarhoşluk ve rahatsızlık

Girne’de ise dün saat 10.30'da Çember Sokak’ta 301 miligram alkollü olduğu tespit edilen A.U. (E-43), çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.