Başbakan Ünal Üstel’in kabinede yaptığı değişiklik kararları Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu görevden alınarak yerine Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy atandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın yerine ise UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu getirildi.

Başbakan Üstel, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında yaşanan gemi kazasının ardından polisin ve yargının soruşturmayı hiçbir şüpheye mahal vermeden yürütebilmesi için Arıklı’yı görevden aldığını duyurmuştu.

Ulaştırma Bakanlığı görevine atanan Sucuoğlu, Meclis'e 2013 seçimiyle girdi. UBP Parti Başkanlığı'na seçilerek Başbakanlık da yapan Sucuoğlu, farklı hükümetlerde, Turizm, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak da görev üstlendi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevine getirilen Hasan Taçoy, Cumhuriyet Meclisi’ne 1998 seçimleriyle girdi. Taçoy, farklı hükümetlerde Bayındırlık ve Ulaştırma, Ekonomi ve Enerji, Dışişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı olarak görev yaptı.