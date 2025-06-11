KKTC’de geçen hafta 81 trafik kazası meydana geldi, 29 kişi yaralandı. Sürat, kaza sebepleri ve rapor edilen suçlar arasında yine ilk sırada yer aldı. Trafik denetimlerinde, 178 araç trafikten men edilirken, 4 sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2-8 Haziran tarihleri arasındaki 81 trafik kazasının 20’si yaralanmayla, 61’i sadece hasarla sonuçlandı.

Kazaların 27’si süratli araç kullanmak, 17’si dikkatsiz sürüş yapmak, 16’sı kavşakta durmamak, 11’i yakın takip, 10’u diğer etkenlerden oluştu.

Toplam hasar miktarının 3 Milyon 622 bin TL olduğu kazaların, 32’si Girne’de, 24’ü Lefkoşa’da, 11’i Gazimağusa’da, 8’i Güzelyurt’ta, 6’sı İskele’de meydana geldi.

-Trafik denetimlerinde 1379 sürücü rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelindeki trafik denetimlerinde toplam 9 bin 715 sürücü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 1379 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 178 araç trafikten men edilirken, 4 sürücü ise tutuklandı. Sürücülerin en fazla süratten rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (263), Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları (136), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (134), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (111), Dikkatsiz Sürüş (48), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (30), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (23), Muayenesiz Araç Kullanmak (21), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (17), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (17), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (15), Tehlikeli Sürüş (15), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak (11), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (8), Trafik Işıklarına Uymamak (8), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (6), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (6), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (4), Diğer Trafik Suçları (642).”