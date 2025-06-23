İtfaiye Müdürlüğü ‘Haftalık İtfaiye Raporu’nu açıkladı. 16-22 Haziran tarihleri arasında, KKTC’de toplam 34 yangın ve 16 özel servis olayı meydana geldi.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı ise 4 milyon 652 bin 500 TL.

Açıklamada, yangınların elektrik kaynaklı kısa devre, cam kırıklarının mercek görevi görerek yangına sebep olması, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik tellerinin birbirine temas edip yere düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması, gaz kaçağı, aracın motor bölümünde oluşan mazot kaçağının sıcak aksamlara damlayıp alevlenmesi, çocukların çakmak veya kibritle oynarken yatak odasındaki kıyafetleri yakması, spiral makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, yanıcı madde dökerek yakma, çalışır durumda yatak üzerinde unutulan saç kurutma makinesinin çarşafı tutuşturması muhtemel sebeplerinden meydana geldiği belirtildi.

Özel Servisin ise yangına karşı tedbir alma, asansörde ve balkonda mahsur kalan şahısların kurtarılması, kayıp çocuğun aranması, yangınlara karşı tedbir alma ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak ifade edildi.

-İtfaiye Müdürlüğü uyardı..

Bu arada İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada uyarılarda bulunularak, 1 Mayıs -31 Ekim arasında ateş yakmanın yasak olduğuna dikkat çekildi.

Duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen; 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları çağrısı yapılan açıklamada, yangın riskine karşı alınabilecek önemler hakkında şu bilgiler verildi:

"1. 01 Mayıs-31 Ekim 2025 tarihleri arasında, temizlik ve ısınmak maksatlı olsa bile ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır. Ateş yakma ile ilgili yasadaki kurallara uymanız gerekmektedir.

2. Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini; yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız.

3. Ev ve işyerlerinizde kullandığınız priz çoğaltıcılarına, birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazların (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız. Yüksek akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanınız. Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve yüksek akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devrelere sebep olabileceği unutulmamalıdır.

4. Davlumbaz içerisinde bulunan filtrede biriken yağların iki ayda bir (kullanım sıklığına göre bu süre kısalabilir) temizlenmesi halinde, meydana gelebilecek yangın riski önlenecektir.

5. Özellikle hava sıcaklıkların arttığı yaz aylarında çakmak, taşınabilir şarj cihazı (power bank) vb. gibi eşyaların, araç içerisinde güneş altında bırakılması halinde konu eşyaların ısınıp alevlenerek yangına sebep oldukları unutulmamalıdır.

6. Elektrik tellerine temas eden ağaç dalları budanmalı ve budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi, alt kısımdaki kuru otların temizlenmesi ve budamanın yapılacağı yerde yangın söndürme ekipmanları bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri ve kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza hattını aramanız önemle rica olunur.

7. İş yeri, bina ve konutlarımızda bulunan bacaların (otel ve restoran bacaları 3 ayda bir, şömine, fabrika ve evlerin bacaları ise yılda 2 kez) temizlenmesi gerekmektedir.

8. Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız halinde, meydana gelecek olan yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olması önlenecektir.

9. Araç içerisinde, işyeri ve evlerimizde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, olası bir yangına ilk müdahalede kullanılabilecek ve yangının büyümesini önleyecektir."