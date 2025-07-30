Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Serveroğlu Geçitkale Günay Spor Kulübü’nü kabul etti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre Kasım, kabulde yaptığı konuşmada sporun bölge gençliği için önemine dikkat çekti.

“Belediye olarak Serveroğlu Geçitkale Günay Spor Kulübü’nün her zaman yanında olacağız.” diyen Kasım; sporun gelişmesi, gençlerin doğru alanlara yönelmesi ve köydeki sosyal yapının güçlenmesi adına kulüplere desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti.

Açıklamada, kulübün tesisleşme ve altyapı projeleri için çalışma başlattığı da kaydedildi.