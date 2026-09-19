Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasında yürütülen arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu.

Üstel, son gelişmeyle birlikte faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 15’e yükseldiğini, kayıp sayısının ise 13’e düştüğünü açıkladı.

Ulaşılan naaşın kimliğinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını kaydeden Üstel, hayatını kaybeden kişiye Allah’tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Üstel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Devletimiz, facianın meydana geldiği ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Diğer kayıplarımıza ulaşmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İnancımız, en kısa sürede tüm kayıplarımıza ulaşacağımız yönündedir.”